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Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü

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Bugün Ankara’da siyasi partilerin bayramlaşma günü. Partiler karışılıklı olarak birbirlerini ziyaret edecek. AK Parti 8, CHP ise 15 partiyle bayramlaşacak.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü mask
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Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma töreni gerçekleşecek.

AK Parti; CHP, MHP, İYİ Parti, HÜDA Par, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve Vatan Partisi’yle bayramlaşacak.

AK Parti Genel Merkezi’ndeki ilk bayramlaşma AK Parti ile CHP arasında olacak.

Bayramlaşma heyetinin başında Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur var.

AK Parti’de bir diğer heyet ise iade-i ziyaret gerçekleştirecek.

CHP 15 SİYASİ PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

CHP ise 15 siyasi parti ile bayramlaşacak.

AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız  Türkiye Partisi ve Zafer Partisi, CHP’nin kabul edeceği partiler arasında yer alıyor.

Saat 09.30’da başlayacak bayramlaşmanın 16.30’a kadar sürmesi bekleniyor.

CHP Genel Merkezi’nde bayramlaşma heyetinin başında Aylin Nazlıaka var.

Kaynak: NTV

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11 Nis 2024 - 09:18 - Siyaset --- Okunma

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