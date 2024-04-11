11 Nis 2024 - 09:18 - Siyaset

Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü

Bugün Ankara’da siyasi partilerin bayramlaşma günü. Partiler karışılıklı olarak birbirlerini ziyaret edecek. AK Parti 8, CHP ise 15 partiyle bayramlaşacak.