11 Nis 2024 - 09:43 - Türkiye

Gece kulübündeki kavga cinayetle bitti: 1 ölü

Isparta’da bir gece kulübünde iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada kurşunların hedefi olan bir kişi yaşamını yitirdi.