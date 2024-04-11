Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Gece kulübündeki kavga cinayetle bitti: 1 ölü

ABONE OL Google News Sayfamız

Isparta’da bir gece kulübünde iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada kurşunların hedefi olan bir kişi yaşamını yitirdi.

Gece kulübündeki kavga cinayetle bitti: 1 ölü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Isparta’da gece kulübünde çıkan kavga, cinayetle bitti.

Olay, gece saatlerinde Gülistan Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Galip K. ile Mehmet Çuhadar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Galip K., Mehmet Çuhadar’a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çuhadar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınan gece kulübü, emniyet şeridi ile kapatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet Çuhadar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

# sevk, polis

11 Nis 2024 - 09:43 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.165.716 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL