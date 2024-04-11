YSK itirazları karara bağlamak için bir toplantı daha yapacak

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin itiraz süreci 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci sona erdi.

İl ve ilçe seçim kurullarına itirazları karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu, bugün saat 14'te bir toplantı daha yapacak.

İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz değerlendirilecek. Bu itirazın yanı sıra partilerden gelen diğer itirazlar da kurulun gündeminde olacak.

Olağanüstü itiraz için son gün 14 Nisan

7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise devam ediyor. Siyasi partiler olağanüstü itiraz süreci kapsamında 14 Nisan Pazar günü saat 17'ye kadar itirazda bulunabilecek.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

Kaynak: TRT Haber