Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

YSK itirazları karara bağlamak için bir toplantı daha yapacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Yüksek Seçim Kurulu'na, siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim sonuçlarına itiraz süreci sona erdi. Kurul, itirazları karara bağlamak için bugün saat 14'te bir toplantı daha yapacak. 7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan saat 17'de tamamlanacak.

YSK itirazları karara bağlamak için bir toplantı daha yapacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin itiraz süreci 8 Nisan'dan bu yana devam ediyor. İl  seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci sona erdi.

İl ve ilçe seçim kurullarına itirazları karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu, bugün saat 14'te bir toplantı daha yapacak.

İyi Parti'nin Ordu  Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz değerlendirilecek. Bu itirazın yanı sıra partilerden gelen diğer itirazlar da kurulun gündeminde olacak.

Olağanüstü itiraz için son gün 14 Nisan

7 Nisan'da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise devam ediyor. Siyasi partiler olağanüstü itiraz süreci kapsamında 14 Nisan Pazar günü saat 17'ye kadar itirazda bulunabilecek.

Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

Kaynak: TRT Haber

# Büyükşehir, seçim, parti, ilçe, itiraz

11 Nis 2024 - 09:53 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.165.716 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL