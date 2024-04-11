Hırsızların bayram namazı fırsatçılığı

İstanbul Beylikdüzü’nde bayram namazı sırasında bir dükkana hırsız girdi.

Olay, dün sabah 07.20 sularında Kavaklı Mahallesi’ndeki Olimpiyat Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, dükkan sahibi Nuri Ercan’ın bayram namazına gitmesini fırsat bilen hırsızlar, plakasız bir minibüsle yanaştıkları dükkanın kilidini kırarak içeri girdi.

Dükkan sahibinin çocuklarının iş yerinde bulunan bisikletlerini, scooterlarını ve akülü arabasını minibüse taşıyıp çalan 2 hırsız, çevredeki bir vatandaşın kendilerini fark etmesi üzerine hızla dükkandan kaçtı.

Yaşanan hırsızlık anları ise, dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, siyah plakasız bir minibüsle dükkanın önüne gelen hırsızların, kapıyı zorlayarak açtıkları, ardından da bisikletleri ve akülü arabayı çaldıkları görülüyor.

Dükkan sahibinin çocukları bisikletlerinin bulunup geri getirilmesini isterken, Nuri Ercan’ın ise hırsızlıkla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA