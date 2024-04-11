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Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli modern sera desteği

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Büyükşehir’in çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera desteğine başvurular tamamlandı

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli modern sera desteği mask
Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli modern sera desteği
Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli modern sera desteği
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla başlattığı, "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği sağlıyor. Destekle ilgili başvurular tamamlandı.

 

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli modern sera desteği

SERACILIK YAYGINLAŞTIRILIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de tarımın kesintisiz sürmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılması için can suyu projelerle çiftçilerin yanında oluyor. Bu doğrultuda Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında, her yıl olduğu gibi bu sene de çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği veriliyor. Projeyle Kocaeli’de seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde ederek, gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

 

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli modern sera desteği

MODERN SERACILIĞA GEÇİŞ HEDEFLENİYOR

Büyükşehir Belediyesince sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli’ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Projeyle üreticilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişi de sağlanmış olacak.

 

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli modern sera desteği

BAŞVURULAR SONA ERDİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, sera desteğinden yararlanmak için talepte bulunan üreticilerin başvuruları sona erdi.  Büyükşehir tarafından kurulacak modern seralar, belirlenen tarihlerde üreticilere hazır bir şekilde teslim edilecek.

Kaynak: Bülten

# HER, Büyükşehir, Kocaeli, tahir büyükakın

11 Nis 2024 - 10:27 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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