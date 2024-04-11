Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
11 Nis 2024 - 11:22- Ekonomi G:

TESK'ten "esnafın prim gün sayısı sabitlensin" talebi

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar kesimi için prim gün sayısının 7 bin 200'e sabitlenmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, "Prim gününü dolduran esnafımız ise emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmeli." ifadesini kullandı.

TESK'ten "esnafın prim gün sayısı sabitlensin" talebi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TESK esnafın prim gün sayısının sabitlenmesini talep etti. 

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ardından esnaf ve sanatkarların sorunlarının yeniden masaya yatırılmasını istedi.

Esnaf ve sanatkarın en önemli sorunlarından birinin "prim gün sayısındaki eşitsizlik" olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Esnafımızın prim günü 7 bin 200'e sabitlenmeli. Prim gününü dolduran esnafımız ise emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Bağ-Kur'lu esnafın 9 bin, SSK'lı çalışanların ise 7 bin 200 günde emekli olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Arada 1800 prim günü yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Emeklilik sürelerinde SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapılması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnafımız, uzun prim gün sayısı ile mağdur oluyor. Mağduriyetin önlenmesi için sosyal güvenlikteki norm birliği yani prim günü eşitleme müjdesi geç kalınmadan hayata geçirilmeli."

Kaynak: AA

# VAR, sosyal, Ramazan

11 Nis 2024 - 11:22 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.165.716 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL