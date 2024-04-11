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ABD'nin yaptırım listesindeki iş insanı ölü bulundu

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ABD Hazine Bakanlığının, İran adına Hizbullah ve Hamas'a para transferi gerçekleştirdiği iddiasıyla yaptırım listesine aldığı bir Lübnan vatandaşı kaçırılmasından birkaç gün sonra Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ölü bulundu.

ABD'nin yaptırım listesindeki iş insanı ölü bulundu mask
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ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran adına Hizbullah ve Hamas'a para aktardığı gerekçesiyle yaptırım listesine alınan iş insanı ölü bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, döviz bürosu sahibi olan 57 yaşındaki Muhammed Srur, birkaç gün önce kaçırıldı ve dün akşam saatlerinde Beyrut’un kuzeyindeki Metin ilçesinde ölü bulundu.

Haberde, silahla vurularak öldürülen Srur’un vücudunda 3 kurşun izinin tespit edildiği kaydedildi.

Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada olayın faillerinin bulunması için detaylı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Maktulün ailesi, Lübnan güvenlik makamlarına olayın arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısı yaptı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 2019’da yaptığı açıklamada, Srur’un, İran Devrim Muhafızları Ordusu adına Hizbullah ve Hamas’a para transferi gerçekleştirdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

# para

11 Nis 2024 - 11:34 - Dünya --- Okunma

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