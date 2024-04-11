Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Mezarlıkta ot yakma cinayeti

ABONE OL Google News Sayfamız

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, mezarlık ziyaretinde otların yakılması nedeniyle tartıştığı iki kardeşe ateş açan ve birini öldüren 46 yaşındaki Uzman Çavuş K.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mezarlıkta ot yakma cinayeti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Afyonkarahisar'da kan donduran olay, Sandıklı ilçesindeki Yayman köyünde yaşandı. Uzman Çavuş K.K. (46) mezarlık ziyaretinde otların yakılması konusunda H.H.K. (36) ve kardeşi B.K, (30) ile tartışmaya başladı.

İKİ KARDEŞE ATEŞ AÇTI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine K.K, tabancayla iki kardeşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden H.H.K, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.K, olayın ardından ilçe jandarma komutanlığına giderek teslim oldu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

# sevk, ilçe

11 Nis 2024 - 11:48 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.165.716 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL