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11 Nis 2024 - 12:38- Eğitim G:

KDK'dan lisede "blok ders" yapılmasın tavsiyesi

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Kamu Denetçiliği Kurumu, lisede sürekli hale getirilen blok ders uygulamasına son verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

KDK'dan lisede "blok ders" yapılmasın tavsiyesi mask
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Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), kararına göre, Diyarbakır'daki bir lisede öğrenim gören öğrencinin velisi, 40'ar dakikalık iki ders arasında 15 dakika teneffüs yerine, 80 dakika blok ders, ardından 15 dakika teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, uygulamaya son verilmesi adına girişimlerde bulundu.

Talebinin ilgili makamlarca karşılanmaması üzerine veli, blok ders uygulamasının öğrenci odaklı olmadığını, son verilmesi gerektiğini savunarak KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı'na ile Diyarbakır Valiliği'ne tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nın kararında, blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışının uygulanmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alındığında blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin öğrenci odaklı bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Öğrencilerin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği açısından blok ders uygulamasının istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesi ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

# ifade

11 Nis 2024 - 12:38 - Eğitim --- Okunma

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