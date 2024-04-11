Eskihisar kale altında bir araya geldiler

Bayramlaşmanın ardından 15 km mesafeli koşu yapıldı. Dernek başkanı Bilal Dülger etkinlikte yaptığı konuşmada, “Tempo Atletizmin değerli üyeler ve kıymetli sporseverler. Bayramlaşma programına katılan tüm arkadaşlarımın bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Ramazan ayının sonrasında yaşadığımız ramazan bayramının manevi havasında , kardeşliğimizin pekiştiği, iyilik peşinde koşan insanların çoğaldığı, birlik ve beraberliğimizin en yüksek seviyelerde seyir ettiği, büyüklerimizi unutmadığımız, sağlıklı, mutlu ve huzurlu daha nice bayramlara kavuşmayı diliyorum. Ayrıca spora gönül veren tüm sporseverleri Tempo Atletizm Spor Kulübüne davet ediyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip üye taleplerini iletebilirsiniz” dedi.

Kaynak: Spor Servisi