Gölcük 'Kent Bayramlaşması'nda bir araya geldi

Gölcük’te 7’den 70’e herkes Ramazan Bayramı’nın birinci gününde kent bayramlaşmasında kucaklaştı. Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleşen kent bayramlaşmasına; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE NİCE BAYRAMLARA”

Bayramlaşma töreninde 7’den 70’e herkesin bayramını tek tek kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” dedi.

BAŞKAN SEZER, ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Başkan Sezer, kent bayramlaşmasının ardından Gölcük Kaymakam Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ile birlikte; Şehitler Mezarlığı’nda yer alan şehitliği ziyaret etti. Başkan Sezer ve beraberindekileri, Gölcük’ün kahraman şehitlerini, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla andılar.

Kaynak: Bülten