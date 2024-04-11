Yurt dışında staj zorlaşıyor

Kimi yeni kültürler görmek kimi ise eğitiminin bir kısmını orada geçirmek için için gidiyor. Yurt dışında okumak isteyenler hem staj yapabildikleri hem de öğrenim görebildikleri programları tercih ediyor.

Ancak özellikle de son iki senedir, bazı ülkelerin öğrenci vizesi ret oranlarında ciddi bir artış var. Bunun sebeplerinden biri de staj için ülkeye giden bazı gençlerin kendine kalıcı iş bulup ülkeye yerleşmesi.

"İki kere Kanada'ya Work and Study programına başvurdum. Birincisinde kısa sürede olumsuz cevap geldi, ikincisine de geçtiğimiz sene başvuru yaptım. 8-9 ayın sonunda tekrardan olumsuz haber geldi." diyen bir gencin yorumuna başka bir kişiyse şunları ekledi:

"Önce Kanada'ya başvurdum sonra Malta'yı değerlendirdim. Kanada sürecim çok kötü işledi. Çok uzun süre bekledim. İltica durumundan dolayı aslında çok ret aldığını duymuştum."

KANADA PROGRAMI KALDIRABİLİR

Amerika Birleşik Devletleri ve İrlanda öğrencilerin vize almakta zorlandığı ülkeler arasında. Kanada ise Work and Study yani hem staj yapıp hem eğitime devam edilebilen programda önceki senelere göre en çok kısıtlamaya giden ülke.

Yurt dışı Eğitim Firması Genel Koordinatörü Deniz Akar, "Bazı ülkelerde öğrencilere belli bir süre sonra oturum başvuruları yapma hakkı veriyor. Özellikle Kanada'da pandemiden sonra bunu yapan çok sayıda Türk öğrenci oldu. Bu da tabii vize verme konusunda isteksizlik doğurdu. İngiltere olsun Almanya olsun ya da Hollanda. Bu ülkelerde vize oranları yüksek ama ne yazık ki vize randevusu bulma konusunda öğrenciler ciddi sıkıntılar yaşıyorlar." açıklamasında bulundu.

Sektör temsilcileri daha kolay vize alınabilen İngiltere, Almanya, Hollanda ve Avustralya'yı öğrencilere öneriyor.

Okul ücretleri İngiltere'de 12 bin dolar, Almanya'da 6 bin dolardan başlıyor.

Kaynak: NTV