ABD'yi hortum vurdu

ABD'nin güney eyaletlerini hortum vurdu. Mississipi, Teksas ve Lousiana'da hayat durma noktasına geldi. Evler ve iş yerleri hasar gördü. Yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı.

Mississipi'de yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Sürücülere dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

SAATTE 144 KİLOMETREDEN HIZLI

Teksas'ta da benzer görüntüler yaşandı. Ulusal hava durumu servisi hortumun saatte 144 kilometreden hızlı olduğunu açıkladı. Hortumun şiddeti nedeniyle bazı ev ve işyerleri kullanılamaz hale geldi. 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Teksas'ta hortum nedeniyle zarara uğrayan bir kadın, "İddiaya göre saatte 144 kilometre hızında olan bir hortummuş. Bu da yemek odamızda ve ofisimizde birkaç delik oluşmasına neden oldu. Binanın içinde ve ofis alanımızda hasar var" diye konuştu.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Lousiana eyaletinin en büyük kenti New Orleans'ta yerleşim yerlerini su bastı. Bazı binalar, şiddetli rüzgarın etkisiyle hasar gördü.

Bölgede elektrik kesintileri yaşanmaya devam ederken ekipler hasar alan binalarda çalışmalarını sürdürüyor.