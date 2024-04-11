Mazbatayı alan belediye başkanları parkura koştu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP adayları Fatma Kaplan Hürriyet ikinci kez İzmit Belediye Başkanlığa, Sertif Gökçe ise Derince Belediye Başkanlığına seçilmişti. Ramazan Bayramı’nın 2’inci gününde başkanlar soluğu Derince ilçesi Çınarlı Derede mevkiinde aldı. Kocaeli Masterlerı Atletizm Kulübü antrenmanlarına katılıp eşlik eden başkanlar, 10 kilometrelik parkuru koştu.

Fatma Kaplan Hürriyet’e eşi Murat kaplan da eşlik etti. Başkanlar parkurda karşılaştıkları vatandaşlarla da bayramlaştı.