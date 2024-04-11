Yangından kaçanlara Yunanistan'da bedava tatil

Yunanistan, 9 ay önce yaşanan orman yangınları nedeniyle tatilini yarıda keserek ayrılmak zorunda kalan binlerce turiste Rodos adasında bir hafta ücretsiz tatil imkanı sunuyor.

Yunanistan Turizm Bakanlığı yetkililerinin "dünyada bir ilk olarak nitelendirdiği" uygulamayla, temmuz ayındaki yangınlardan etkilenen yaklaşık 25 bin turist bu haftadan itibaren ücretsiz tatil imkanından yararlanabilecek.

Program kapsamında, yangınlar nedeniyle boşaltılan otellerde konaklayanlar, bir haftalık konaklama masraflarını karşılamak için 500 Euro'ya kadar kupon alabilecek.

Kuponlar 11 Nisan-31 Mayıs ve 1 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında kullanılabilecek.

Şu ana kadar 5 binden fazla kişinin programdan faydalanabilmek için kayıt yaptırdığı açıklandı