Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik toplantı: Masada 40 dosya var

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim mesaisi devam ediyor.

Kurul bugün saat 14.00’te toplanarak dün sona eren olağan itiraz sürecine ilişkin yapılan başvuruları ele alacak.

Toplantıda bu başvurulara ilişkin kararlar alınacak. YSK’nın alacağı kararlar, kesin karar olacak.

Bugünkü toplantıda YSK’nın önünde 40 dosya bulunuyor. Bu dosyalar içinde İYİ Parti’nin Ordu’da yaptığı itirazın yanı sıra kritik pek çok seçim noktasında yapılan itirazlar bulunuyor.

İtirazlar arasında il, ilçe ve belde belediyeleriyle birlikte, belediye encümen üyelikleri için yapılan itirazlar da yer alıyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener, bu toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. “ Her seçimin kendine ait bir süreci var.” diyen Ahmet Yener, “Bu seçimde çok daha fazla itiraz olmuş olabilir ancak hiç itiraz olmayan yerler de vardı.” diye konuştu.

YSK’daki toplantının yarın da sürmesi bekleniyor.