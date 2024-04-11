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Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik toplantı: Masada 40 dosya var

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31 Mart seçimleri tamamlandı ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun mesaisi sürüyor. Olağan itiraz süresinin sona ermesinin ardından YSK’da bugün önemli bir toplantı gerçekleşiyor. Kurul, aralarında İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi için yaptığı itirazın da bulunduğu 40 başvuruyu ele almak üzere toplandı.

Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik toplantı: Masada 40 dosya var mask
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim mesaisi devam ediyor.

Kurul bugün saat 14.00’te toplanarak dün sona eren olağan itiraz sürecine ilişkin yapılan başvuruları ele alacak.

Toplantıda bu başvurulara ilişkin kararlar alınacak. YSK’nın alacağı kararlar, kesin karar olacak.

Bugünkü toplantıda YSK’nın önünde 40 dosya bulunuyor. Bu dosyalar içinde İYİ Parti’nin Ordu’da yaptığı itirazın yanı sıra kritik pek çok seçim noktasında yapılan itirazlar bulunuyor.

İtirazlar arasında il, ilçe ve belde belediyeleriyle birlikte, belediye encümen üyelikleri için yapılan itirazlar da yer alıyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener, bu toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. “ Her seçimin kendine ait bir süreci var.” diyen Ahmet Yener, “Bu seçimde çok daha fazla itiraz olmuş olabilir ancak hiç itiraz olmayan yerler de vardı.” diye konuştu.

YSK’daki toplantının yarın da sürmesi bekleniyor.

# parti, seçim, VAR, HER, ilçe, itiraz

11 Nis 2024 - 13:47 - Türkiye --- Okunma

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