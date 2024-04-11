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Milli dalgıç Serkan Toprak nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

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Muğla'da, babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçiren Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, hayatını kaybetti.

Milli dalgıç Serkan Toprak nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü mask
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Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu 45 yaiındaki Serkan Toprak, saat 22.00 sıralarında kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi. 

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

# sevk, Ramazan

11 Nis 2024 - 15:01 - Türkiye --- Okunma

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