Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

İstanbul'da bekçiye silahlı saldırı!

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul'da mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan 20 yaşındaki Emirhan B., dehşet saçtı. Zanlı, kimlik kontrolü yapmak isteyen bir bekçiye ateş açtı. Barış K. adlı bekçi ağır yaralanırken saldırgan ve yanındaki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

İstanbul'da bekçiye silahlı saldırı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Avcılar’da gece saatlerinde mahalle bekçileri tarafından durdurulan bir kişi, silahla bekçiyi vurdu. Ağır yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki şüphelinin 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında Ambarlı Sahil’de yaşandı. İddiaya göre sahilde devriye atan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere direnen şüphelilerden Emirhan B. (20) yanındaki ruhsatsız tabancayı ateşledi. Silahın ateşlenmesiyle görevli bekçilerden Barış K. bacağından ve kasığından ağır yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle olaya karışan Emirhan B. ve yanındaki diğer şüpheli gözaltına alındı. Bekçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Bekçiyi ağır yaralayan Emirhan B.'nin suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Emirhan B.'nin 8 ayrı suç kaydında kasten yaralama ve gasp olduğu bilgisine de ulaşıldı. Bekçilere direnen ve gözaltına alınan diğer şüphelinin ise yine 50’ye yakın benzer olaylardan suç kaydı çıktı.

Kaynak: İHA

11 Nis 2024 - 16:38 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.165.716 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL