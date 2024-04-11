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Apple uyardı: 92 ülkede casus yazılım tehlikesi

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Teknoloji devi Apple, Hindistan ve diğer 91 ülkedeki kullanıcılarını "paralı casus yazılım saldırısının" muhtemel kurbanları olabilecekleri konusunda uyardı. Şirket 2021'den bu yana yılda birkaç kez buna benzer uyarı bildirimleri gönderiyor. Bugüne kadar toplamda 150'den fazla ülkedeki kullanıcılar bilgilendirildi.

Apple uyardı: 92 ülkede casus yazılım tehlikesi mask
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Apple, Hindistan'ın da dahil olduğu 92 ülkedeki kulanıcılarına bir tehdit bildirimi e-postası göndererek uyarıda bulundu. Teknoloji devi kullanıcılarını "paralı casus yazılım saldırısının" olası kurbanları oldukları konusunda uyardı.

Reuters tarafından görülen bildirim e-postasında Apple, saldırganların "iPhone'u uzaktan ele geçirmeye" çalıştıklarını keşfettiklerini ifade ediyor.

SIRADAN BİR SİBER SALDIRI DEĞİL

Bildirim e-postasına göre, paralı casus yazılım saldırıları nadir görünse bile sıradan siber suç faaliyetlerinden veya kötü amaçlı yazılımlardan çok daha karmaşık olabiliyor.

Bildirim e-postasında, Apple'ın 2021'den bu yana yılda birkaç kez buna benzer tehdit bildirimleri gönderdiği ve bugüne kadar toplamda 150'den fazla ülkedeki kullanıcıları bilgilendirdiği belirtildi.

"DEVLET DESTEKLİ SALDIRGAN"

Ekim 2023'te bazı Hintli milletvekilleri, iPhone üreticisinin şu sözlerini aktaran bir bildirimin ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı: "Apple, Apple kimliğinizle ilişkili iPhone'unuzu uzaktan ele geçirmeye çalışan devlet destekli saldırganlar tarafından hedef alındığınıza inanıyor"

Şirket daha sonra tehdit bildirimlerini "devlet destekli herhangi bir saldırganla" ilişkilendirmediğini açıklamıştı.

# sosyal, ifade

11 Nis 2024 - 17:29 - Teknoloji Bilim --- Okunma

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