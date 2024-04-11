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11 Nis 2024 - 17:49- Magazin G:

24 gün arayla iki acı yaşadı: Zafer Algöz'den duygu dolu paylaşım

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Usta oyuncu Zafer Algöz, 24 gün arayla annesi Güner Algöz ile babası Cevdet Algöz'ü toprağa vermişti. Peş peşe iki büyük acı yaşayan Algöz, Ramazan Bayramı için yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

24 gün arayla iki acı yaşadı: Zafer Algöz'den duygu dolu paylaşım mask
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Zafer Algöz, 9 Mart'ta annesi Güner Algöz'ü toprağa vermişti. Ünlü oyuncu, annesinin vefatını "Ailemizin ulu çınarı, sevgili annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle duyurmuştu.

"65 YILLIK AŞIKLAR CENNETTE BULUŞTU"

Usta isim, 24 gün sonra da babası Cevdet Algöz'ün vefatıyla sarsılmıştı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Algöz, "Başımız sağ olsun… Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik… 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko Babamız'ı 4 Nisan Perşembe öğle namazına müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Cami'nden uğurlayacağız. Geriş Kabristanı'nda defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullanmıştı.

"SİZLER OLMADAN İLK BAYRAMIMIZ"

Anne va babasını peş peşe kaybeden Zafer Algöz,  Ramazan Bayramı için yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Ünlü isim, annesi Güner Algöz ve babası Cevdet Algöz'ün yer aldığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Algöz, paylaşımına "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekânları cennet, ruhları şad olsun" mesajını yazdı.

# Ramazan, sosyal

11 Nis 2024 - 17:49 - Magazin --- Okunma

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