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11 Nis 2024 - 17:32- Magazin G:

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın: Hayatımsın babam

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Sinemanın usta ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yaptığı paylaşımla babasına olan özlemini dile getirdi.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın: Hayatımsın babam mask
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Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde hayatını kaybetmişti. Arkın'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Babası Cüneyt Arkın gibi oyuncu olan Murat Arkın, Ramazan Bayramı'nda babasının mezarını ziyaret edemediğini söyleyerek bir paylaşım yaptı.

"DÜN BABAMI ZİYARETE GİDEMEDİM AMA O GELDİ"

Babasıyla bir fotoğrafını paylaşan Arkın, "Dün babamı ziyarete gidemedim ama o geldi. Tam karşımda oturuyordu. Üzerinde yine portakalı ikiye ayırıp kabuğuyla zevkle yediğini saklamayan, lekeli beyaz atleti, onun üzerinde bir türlü vaz geçemediği, şu an odamda asılı hâlâ baba kokan hırkası, bacakları yazın dahi olsa üşüdüğü için her daim örttüğü pikesi, yüzünde dünyaları aydınlatan gülümsemesi vardı. Saçları en temiz beyaz, hafif yana taralı. Az önce yine matematik soruları çözmüş, belli. Belki yine bir soruda takıldı. 'Murat şuna bir bak ya' demek için geldi belki. Kurşun kalemi elinde. Masada kağıt yok. Gene masaya yazmış. Annemin 'Fahrettin, orada kağıtlar var' dediğini duyuyorum. Babam bana bakıyor. Konuşmuyor ama sesini duyuyorum. 'Murat, sevdiğini belli etmez, söylemez o' diyor. Bir an duraksayıp 'bu kez değil' diyorum içimden. Sonra dünyaları sarsacak, tarifi imkansız bir iç titremesiyle, okşarcasına "Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, değil mi?' deyiveriyorum" dedi. Ünlü isim, sözlerine; "Bu fotoğraftaki günü hatırlattı bana. Yanıma gelip öpmemişti, koklamıştı adeta. 'Murat, güzel bir film koy izleyelim yahu' demişti. 'Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri'ni izlemiştik. Hayatımsın babam. İyi bayramlar olsun" diye devam etti.

# VAR, Türkiye, Ramazan, HER

11 Nis 2024 - 17:32 - Magazin --- Okunma

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