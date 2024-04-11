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Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artmaya devam ederek batı ve iç kesimlerde 26-30 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış beklenmiyor. Perşembe günü ise yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış görülecek.

Yeni haftada beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve Samsun'da 27, İstanbul'da 26, İzmir ve Antalya'da 28, Adana'da 30, Diyarbakır'da 25, Trabzon'da 19, Erzurum'da 18 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

# yeni, hava, İstanbul, hafta

11 Nis 2024 - 14:32 - Türkiye --- Okunma

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