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Kocaeli'de "bayram mendili" geleneği sürdürülüyor

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ramazan ve kurban bayramlarında ziyarete gelen çocuklara mendil verme geleneği devam ettiriliyor.

Kocaeli'de "bayram mendili" geleneği sürdürülüyor mask
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Güzeller Mahallesi'nde okul öncesi öğretmeni Sevgi Töngel öncülüğünde kadınlar, evlerine bayram ziyaretine gelen çocuklara içinde çikolata, şeker ve para bulunan mendiller hazırlıyor.

Mendiller, ziyarete gelen çocuklara hediye ediliyor.

Evinin bahçesinde bayramlaşma programı düzenleyen Töngel, bayram mendili geleneğini yaşatmak için komşularıyla hazırlık yaptıklarını belirterek, "Eskiden bayramlaşmaya gelen çocuklara bayram harçlıkları açıktan verilmezdi. Bayram harçlıkları mendillerin içine konulup öyle verilirdi. Bu geleneği çocuklarımıza anlatmak ve yaşatmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

# para

11 Nis 2024 - 18:55 - Gündem --- Okunma

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