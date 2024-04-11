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Spor camiası bayramlaştı

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Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, geleneksel bayramlaşmasını gerçekleştirdi. Taban Birliklerinin Başkan ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu bayramlaşmaya kulüp başkanları ve yöneticileri de ilgi gösterdi.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Spor camiası bayramlaştı mask
Spor camiası bayramlaştı
Spor camiası bayramlaştı
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BAŞKAN MURAT AYDIN EV SHİBİ

ASKF Kulüp Binasında yapılan bayramlaşmada her zaman olduğu gibi Başkan Murat Aydın ev sahipliği yaptı. Murat Aydın, yaptığı konuşmada, Kocaeli Spor Camiasının her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bayramlaşmaya ASKF Onursl Başkanı ve Kocaelispor yönetim kurulu üyesi Rafet Kırgız, İl Hakem Kurulu Başkanı Alican Erçelik, Öğretim Görevlisi Levent Atalı, Hakemler Derneği Başkanı Özhan Kurt da yer aldı. Kulüp Başkanları ve yöneticilerden Bünyamin Akman, Adem Ellibeş, Turan Turan, Yusuf Erenkaya da bayramlaşmada yer aldılar.

Spor camiası bayramlaştı
Spor camiası bayramlaştı
Spor camiası bayramlaştı

# Kocaeli, HER, başkan, kocaelispor

11 Nis 2024 - 15:29 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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