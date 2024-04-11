Spor camiası bayramlaştı

BAŞKAN MURAT AYDIN EV SHİBİ

ASKF Kulüp Binasında yapılan bayramlaşmada her zaman olduğu gibi Başkan Murat Aydın ev sahipliği yaptı. Murat Aydın, yaptığı konuşmada, Kocaeli Spor Camiasının her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bayramlaşmaya ASKF Onursl Başkanı ve Kocaelispor yönetim kurulu üyesi Rafet Kırgız, İl Hakem Kurulu Başkanı Alican Erçelik, Öğretim Görevlisi Levent Atalı, Hakemler Derneği Başkanı Özhan Kurt da yer aldı. Kulüp Başkanları ve yöneticilerden Bünyamin Akman, Adem Ellibeş, Turan Turan, Yusuf Erenkaya da bayramlaşmada yer aldılar.