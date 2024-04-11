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Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu

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Ramazan Bayramı münasebetiyle Kartepe Belediyesi tarafından ilçe genelinde düzenlenen etkinliklerle Kartepeli minikler bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu mask
Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu
Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu
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Kartepe Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçe genelinde düzenlenen etkinliklerle Kartepeli minikler gönüllerince eğlendiler. Bayramda yapılan etkinliklerde Kartepe Belediyesi’ne ait üstü açık otobüs ile mahalle meydanlarında miniklerle buluştu.

 

Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu

MİNİKLER DOYASIYA EĞLENDİ

Hazırlanan Ramazan Bayramı otobüsü ile ilçe genelinde çocukların bayramı kutlandı. Kutlama sırasında palyaçolar eşliğinde çocuklar eğlenirken, şeker, çikolata, kozhelva ve çeşitli hediyeler oluşan paketler bayram hediyesi olarak dağıtıldı. İlçe genelinde otobüs turunda Kartepeli minikler müzikler eşliğinde doyasıya Ramazan Bayramı coşkusunu yaşadılar.

 

Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu

ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepeli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçemiz genelinde Kartepeli miniklerimiz için hazırladığımız bayram otobüsümüz çocuklarımızı çok güzel bir zaman geçirmelerini sağladı. Kartepeli çocuklarımızın mutluluğu dünyalara bedel. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu
Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu
Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu
Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu
Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu
Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu

Kaynak: Bülten

# Ramazan, ilçe, Kartepe, Ramazan Bayramı

11 Nis 2024 - 15:56 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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