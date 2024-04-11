Kartepe’nin her mahallesinde bayram coşkusu

Kartepe Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçe genelinde düzenlenen etkinliklerle Kartepeli minikler gönüllerince eğlendiler. Bayramda yapılan etkinliklerde Kartepe Belediyesi’ne ait üstü açık otobüs ile mahalle meydanlarında miniklerle buluştu.

MİNİKLER DOYASIYA EĞLENDİ

Hazırlanan Ramazan Bayramı otobüsü ile ilçe genelinde çocukların bayramı kutlandı. Kutlama sırasında palyaçolar eşliğinde çocuklar eğlenirken, şeker, çikolata, kozhelva ve çeşitli hediyeler oluşan paketler bayram hediyesi olarak dağıtıldı. İlçe genelinde otobüs turunda Kartepeli minikler müzikler eşliğinde doyasıya Ramazan Bayramı coşkusunu yaşadılar.

ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepeli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçemiz genelinde Kartepeli miniklerimiz için hazırladığımız bayram otobüsümüz çocuklarımızı çok güzel bir zaman geçirmelerini sağladı. Kartepeli çocuklarımızın mutluluğu dünyalara bedel. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten