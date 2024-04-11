Taner Gülleri: “Kazansak çok daha iyi olacaktı”

“ HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ”

Taner Gülleri, düşme hattına bir daha inmek istemediklerini belirterek, “Her maçımız bizim için final. Rakip kim olursa olsun. Yukarıda aşağıda bizim için önemi yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz çünkü tehlikeli bölgeden bir an önce çıkıp takımı ligde bırakmak için çok mücadele ediyoruz. Kastamonuspor maçında oyun anlamında oyuncularımızı kutluyorum. İlk yarı özellikle inanılmaz bir oyun vardı; 4 net pozisyonumuz var. Birini atsak belki farklı olacaktı. Kazanmamız gereken maçtı. Ama kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bizim için 1 puan da çok önemli. Yerimizi koruyoruz. Kazansak çok iyi olacaktı ama ileriki haftalar için bir puan da bizim işimize yarar. İnşallah sonu güzel olacak. Taraftar da çocukların mücadelesini görüyor. Maçın başından sonuna inanılmaz efor sarf ediyorlar. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.