11 Nis 2024 - 17:25 - Ekonomi

IMF'den faiz indirimi uyarısı

ABD enflasyon rakamlarının ardından faiz indirimi beklentileri azalırken, IMF de konuyla ilgili bir uyarı yaptı. IMF Başkanı Georgieva, merkez bankalarının faiz indirimi için acele etmemesi gerektiğini belirtti.