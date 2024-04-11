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Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve aracı ateşe verdi

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Yahudi işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin ev ve aracını ateşe verdi.

Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve aracı ateşe verdi mask
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Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan Lubben eş-Şarkiyye Köyü Yerel Meclis Başkanı Yakub Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fanatik Yahudi işgalcilerin köye saldırdıklarını belirtti.

Gece saatlerinde köye sızan fanatik Yahudi işgalcilerin Filistinlilere ait bir evi ve bir aracı ateşe verdiklerini ifade eden Uveys, saldırganların ayrıca Filistinlilerin evlerine İbranice sloganlar yazdıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

# ifade

11 Nis 2024 - 23:24 - Dünya --- Okunma

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