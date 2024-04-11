BBP’de halkla buluşma ve bayramlaşma

Ramazan Bayramının ikinci gününde siyasi partilerin ve Sivil Toplum Örgütlerinin bayramlaşmaları devam ediyor. Dün kent bayramlaşmasına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Ramazan Bayramının ikinci gününde bayramlaşan partiler arasında yerini aldı. Kocaeli teşkilatları bayramlaşma programında il başkanlığında bir araya geldi.

BAYRAMLAŞMADAKİ KATILIMCILAR

İl Koordinatörü Metehan Küpçü, İl Başkanı Kaan Şengil, Kartepe İlçe Başkanı Ali Oktay, Kartepe Meclis Üyesi Sedat Bal, MKYK Üyesi Şerafettin Akdemir, Derince Meclis Üyesi Samet Çetin, BBP il Eski Başkanları Remzi Kaya ve Sedat Ayhan , Alperen Ocakları İl Başkanı Fatih Ekmekçioğlu.

“ÇOK GÜZEL BİR BAYRAM GEÇİRDİK”

Bayramlaşma programında söz alan İl Koordinatörü Metehan Küpçü, “Çok güzel bir ramazan geçirdik. Sizin gibi bir teşkilatın mensubu olmaktan onur duyuyorum. Seçimlerden sonra halkımızla bir arada olup hemşerilerimizle vakit geçirmek istedik. Biz Perşembe günleri Kocaeli halkı ile bir araya gelip dertleri ile hemhal olacağız. Biz halk günün yapınca farklılık oldu. Sabah 10 itibari ile yaklaşık 25 görüşme yaptım. Biz burada Kocaeli halkı ile beraber olalım dedik. Biz dün bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Bugün yine bir araya geldik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“KAAN ŞENGİL GEZZE' Yİ UNUTMADI”

Daha sonra söz alan İl Başkanı Kaan Şengil, “Bugün eski il başkanlarımızı görmek beni de ziyadesi ile mutlu etti. Bugüne kadar kadroların bizi destekliyor olması bizim için mutluluk kaynağı. Bayramın tüm İslam alemine huzur mutluluk getirmesini istiyoruz. Bütün dualarımız Gazze ile birlikte” ifadelerini kullandı.

“BAYRAK EMİN ELLERDE”

Yorucu bir seçim sürecinin ardından bayramı kutladıklarını ifade eden İl eski Başkanı Remzi Kaya,” Bugün hem il Başkanımız hem de koordinatörümüz liderliğinde teşkilatın başarıları ile gurur duyuyoruz. Emin ellere bayrağı teslim ettiğimiz için onur duyuyoruz. Bizden daha başarılı olduklarını görmek şeref veriyor” dedi.

“MÜCADELESİZ HİÇBİR ŞEY OLMAZ”

Büyük Birlik Partisi ocaklarının dualı bir ocak olduğunu belirten il eski başkanı Sedat Ayhan, “Bu ocak bu millet, bu ülke için bedel ödemiş bir ocak. Bu ocak ilelebet tütecek. Bugün bu ocakta nöbet tutan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Siz doğru olunca davanız doğru, muhakkak hedefe ulaşırsınız. Sakın yılmayın. Mücadele edeceksiniz. Mücadelesiz hiçbir şey olmaz. Bu ocağın, büyük birlikte hareketinin bedel ödeyerek bugüne geldiğini ve bu ülkeyi yönetmesi gerektiğine inananlardanım. Dimdik ayakta durduk. Kıvrılmadık. Önce vatan dedik” dedi

“ESKİ DÖNEM İL BAŞKANLARI DA PROGRAMDA YER ALDI”

MKYK Üyesi Şerafettin Akdemir, “Büyüklerimizin yanımızda olması bizi onure etti. Silsilenin güzel gitmesi beni mutlu etti. Başarılar diliyorum. Bu yol hep bu şekilde devam etsin” dedi.

Alperen Ocakları İl Başkanı Fatih Ekmekçioğlu ise, “Eski dönem il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Aile ortamında bizimle oldukları için teşekkür ediyorum. Ramazan’ı alnımızın akı ile atlatıp bayrama ulaştıran Rabbime şükrediyorum” dedi

Kaynak: Haber Merkezi