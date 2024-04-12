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O.J. Simpson hayatını kaybetti

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Eski Amerikan futbolu yıldızı O. J. Simpson, 76 yaşında hayatını kaybetti. Simpson, eski eşini öldürülmesine ilişkin davada yargılanmıştı.

O.J. Simpson hayatını kaybetti mask
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Eski eşinin ölümünün ardından yargılanıp tartışmalı bir beraat kararı almasıyla bilinen Amerikan futbolu yıldızı O. J. Simpson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Simpson'un hayatını kaybettiğini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu. Simpson'un bir süredir kanser hastalığı ile mücade ettiği biliniyordu.

Ailenin açıklamasında, “Etrafı çocukları ve torunlarıyla çevriliydi. Ailesi, bu zor günlerde sizden mahremiyet isteklerine saygı göstermenizi rica ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Simpson, 1994 yılında Los Angeles'ta eski eşi Nicole Brown Simpson ve arkadaşı Ronald Goldman'ın bıçaklanarak öldürülmesi nedeniyle yargılanmıştı.

ABD medyasının "yüzyılın davası" olarak adlandırdığı davada, Los Angeles jürisi, Simpson'un suçsuz olduğuna karar vermişti.

Simpson daha sonra 2008 yılında silah zoruyla insan kaçırma ve soygun suçlamalarından hüküm giymiş ve 9 yıl cezaevinde kalmıştı.

"The Juice" lakaplı Simpson, 1960 ve 1970'li yıllarda spor dünyasının en popüler isimleri arasında yer alıyordu.

Kaynak: Reuters

# sosyal

12 Nis 2024 - 01:22 - Magazin --- Okunma

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