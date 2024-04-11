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Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya’nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı mask
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Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Yaklaşık 2,5 saatlik yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

11 Nis 2024 - 19:34 - Türkiye --- Okunma

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