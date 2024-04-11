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Vali Yavuz'dan emniyete operasyon tebriği

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, emniyet mensuplarına ilimizde uluslararası uyuşturucu çetesine düzenlenen operasyon sonrası tebrik mesajı yayınladı.

Vali Yavuz'dan emniyete operasyon tebriği mask
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Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında toplamda; 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi.

VALİ YAVUZ'DAN TEBRİK MESAJI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, operasyon sonrası emniyet mensuplarını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: " İlimiz merkezli 3 ilde uluslararası uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında; 608 kilo Kokain, 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

11 Nis 2024 - 20:20 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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