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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı mask
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çay içen gruptakiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda çay içen gruptakiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada Hasan Köken, H.K. ve A.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Köken, Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Köken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA

# çalışma, polis, sevk

11 Nis 2024 - 21:02 - Türkiye --- Okunma

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