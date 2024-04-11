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Dünya Bankası’ndan Türkiye için enflasyon tahmini

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Dünya Bankası, Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminini açıkladı. Banka, Türkiye'de enflasyonun mayısta zirveyi gördükten sonra kademeli olarak gerileyeceğini belirtti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyüyeceği tahmin edildi.

Dünya Bankası’ndan Türkiye için enflasyon tahmini mask
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Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği bildirdi.

Dünya Bankası, ocak ayında Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini tahmin etmişti. Raporda, makroekonomik konsolidasyon çabalarının yurt içi talebi kısıtlamasının beklendiği aktarıldı.

"ENFLASYON MAYISTA ZİRVE YAPACAK"

Bankanın raporunda, "Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi beklenirken, net ihracatın artan katkısıyla 2024 yılından itibaren cari dengenin iyileşmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Görünümün mevcut politika duruşunun devamına bağlı olduğu belirtilen raporda, görünüme yönelik risklerin dengeli olduğu kaydedildi.

Raporda, yeni ekonomik yönetiminin artan itibarının daha fazla yatırım girişiyle sonuçlanabileceği, bunun da para biriminin istikrar kazanmasına ve ekonomik düzenlemenin hızlandırılmasına yardımcı olabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

# para, yeni, ifade, Türkiye

11 Nis 2024 - 22:20 - Ekonomi --- Okunma

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