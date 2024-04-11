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11 Nis 2024 - 22:58- Siyaset G:

Küpçü: Bayramınız mübarek olsun

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Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Küpçü: Bayramınız mübarek olsun mask
Küpçü: Bayramınız mübarek olsun
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Metehan Küpçü mesajında, “On Bir Ayın Sultanı Ramazan Ayı, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren; bizleri yeniden biçimlendiren ahlak ve fazilet ölçüleriyle, yeniden canlandırdığımız dostluk, kardeşlik ve komşuluk ilişkileriyle, hiç şüphesiz son derece verimli bir ay olmuştur. Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının zirveye ulaştığı, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdendir.

Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde kırgınlıkları, dargınlıkları zihnimizden ve davranışlarımızdan söküp atmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle, bayram sevincimize onları da ortak etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Kocaelili hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun…”

Küpçü: Bayramınız mübarek olsun

# Ramazan, Ramazan Bayramı

11 Nis 2024 - 22:58 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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