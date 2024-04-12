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ABD: "Gazze'nin kuzeyinde insanlar açlıkla karşı karşıya"

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Direktörü Samantha Power, İsrail kuşatması ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bazı bölgelerde Filistinlilerin açlıkla karşı karşıya kalmaya başladığını söyledi. Power, Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 70’inin halihazırda "felaket boyutunda açlıkla" karşı karşıya olduğu uyarısında da bulundu.

ABD: "Gazze'nin kuzeyinde insanlar açlıkla karşı karşıya" mask
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde insani durum giderek kötüleşiyor.

Bombardıman altında hayatta kalmaya çalışan Filistinliler, İsrail’in bölgeye gıda yardımlarının girişini engellemesi nedeniyle açlıkla da mücadele etmek zorunda bırakılıyor.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Direktörü Samantha Power, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bazı bölgelerde Filistinlilerin açlıkla karşı karşıya kalmaya başladığını açıkladı.

ABD Kongre Üyesi Joaquin Castro ile yaptığı görüşmede konuşan Power, “Güneydeki yaklaşan kıtlığı ve kuzeyde şimdiden çocuk ölümlerine yol açan şartları önlemek için yeterli miktarda gıda akışı sağlanmadı” ifadelerini kullandı.

"FELAKET BOYUTUNDA AÇLIK"

Birleşmiş Miletler (BM) destekli bir raporun değerlendirmesine katıldığını söyleyen Power, Gazze Şeridi’ndeki 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 70’inin halihazırda “felaket boyutunda açlıkla” karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz ay açıklanan BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, Gazze Şeridi’nin ihtiyaç sahibi bölgelerine insani yardım akışının engellenmeye devam etmesi halinde açlık yaşanacağı belirtilmişti. Raporda, “En kötü senaryoda, güneydeki bölgeler Temmuz 2024'e kadar açlık riskiyle karşı karşıya” ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İHA

12 Nis 2024 - 00:48 - Dünya --- Okunma

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