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Sabahın erken saatlerinde yangın paniği! Alev alev yandı

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İzmit ilçesinde 2 katlı metruk evin 2’nci katı alev alev yandı. Alkollü olduğu düşünülen bir şahıs, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zorluk çıkardı. Küfür edip, tehditler savuran ve mukavemet gösteren şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak gerekli işlemler için karakola götürüldü.

Sabahın erken saatlerinde yangın paniği! Alev alev yandı
Sabahın erken saatlerinde yangın paniği! Alev alev yandı
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Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Mahallesi Düz Sokak’taki 2 katlı metruk evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevler ahşap 2’nci katın tamamına sirayet etti. Panikle dışarıya çıkan ve alev alev yanan evi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Sabahın erken saatlerinde yangın paniği! Alev alev yandı

Alkollü olduğu düşünülen bir şahıs yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zorluk çıkardı. Polis ekiplerince şahıs sakinleştirilmeye çalışıldı. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekiplerine tehditler savuran, küfür eden ve mukavemet gösteren şahıs gözaltına alındı. Şahıs, gerekli işlemler için polis ekiplerince karakola götürüldü.

Yangın söndürülürken itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde yangın paniği! Alev alev yandı

Kaynak: İHA

# polis, sevk, çalışma

12 Nis 2024 - 09:04 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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