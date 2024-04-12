KOÜ’de 2 fakülte 7 bölüm kapatılıyor

2 FAKÜLTE, 7 İKİNCİ ÖĞRETİM BÖLÜMÜ



1992 yılında kurulan, 60 bin öğrencisi ve 10 bin civarında idari ve akademik çalışanıyla Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında gösterilen Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 7 bölüm YÖK kararıyla kapatılıyor. Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programına dâhil edilen KOÜ, iki fakülte ve bir MYO’ ya bağlı 7 ikinci öğretim bölüm ile ilgili kapatılmasına karar verildi. Bu bölümlerdeki mevcut öğrenciler eğitimlerine devam edecek ve önümüzdeki dönemden itibaren bu bölümlere öğrenci alımı durdurulacak.



KAPATILMAYACAK BÖLÜMLER



YÖK kararıyla alınan kararla kapatılacak bölümler şunlar: İzmit MYO İş Sağlığı ve Güvenliği İ.Ö Programı. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İ.Ö Programı. Siyasal Bilgiler Fakültesi. İktisat İ.Ö Programı. Uluslararası İlişkiler İ.Ö Programı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İ.Ö Programı. İşletme Fakültesi

İşletme İ.Ö Programı.

Kaynak: Haber Merkezi