Altın rekorlara doymuyor: '2 bin 500 lirayı aştı...'

Ons altın güne 2372 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2371 dolar, en yüksek de 2395 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2386 dolardan işlem görüyor ve tarihi zirvesine ulaşmış durumda. Küresel piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2459 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2459 lira, en yüksek de 2515 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2480 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın da tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Kapalıçarşı'da gram altın 2576 liradan alınırken 2611 liradan satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi