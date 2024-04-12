Ayazma Mahallesi futbol sahasında sona gelindi

“Sporun Başkenti Kocaeli” mottosuyla kent genelinde spora ve sporcuya önemli destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesislerinin yapımına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde tesis yatırımlarıyla gençlerin aktivite alanlarını genişleten Büyükşehir, Ayazma Mahallesi’ne futbol sahası kazandırdı.

SENTETİK ÇİM SAHA

Amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi katkıların yanı sıra inşa ettiği yeni tesislerle de destekleyen Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde spor tesislerinin yapımına devam eden Büyükşehir Belediyesi bu bağlamda İzmit Ayazma Mahallesi’ne yeni bir futbol sahası kazandırdı.

SONA YAKLAŞILDI

Büyükşehir, İzmit Ayazma Mahallesi ada 726 parsel 1’e 21x36 ölçülerinde futbol sahası inşa etti. Sahanın sentetik çim serimini gerçekleştirilen ekipler, sahanın çevre duvarları, direnaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışmasını tamamladı. Saha çevresini 6 metre yüksekliğinde galvaniz dikmeli çit ile çeviren ekipler, saha üzerini de delikli tampon tavan ağı ile kapattı. Saha yapılacak son rötuşların ardından hizmete girecek.

Kaynak: BÜLTEN