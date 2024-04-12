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SP Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı

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Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Saadet Partisi (SP) Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı. İzmit İlçe Başkanlığı’ndaki bayramlaşma sonunda İzmit Belediyesi önünde birlik fotoğrafı verildi.

Muhammet Emin Can
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SP Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı
SP Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı
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SP Kocaeli Teşkilatı, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bir araya gelerek bayramlaştı. SP İzmit İlçe Başkanlığı binası ve önündeki bayramlaşmaya SP Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, SP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp, 2024 Yerel Seçimleri SP İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu başta olmak üzere pek çok isim katıldı. İlk önce SP İl Başkanı Halil Kayın ve bayramlaşmanın ev sahibi SP İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp ilçe binasında bayrama yönelik konuşmalarını yaparken daha sonra Abdurrahman Yüksel Caddesi’ne inildi ve partililer bayramlaştı. Sonrasında İzmit Belediye binası önüne geçildi ve günün anısına birlikte fotoğraf çektirildi.

SP Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı

SP Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı
SP Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı

# Ramazan, Kocaeli, ilçe, başkan, İzmit

12 Nis 2024 - 09:48 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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