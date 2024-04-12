SP Kocaeli Teşkilatı bayramlaştı

SP Kocaeli Teşkilatı, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bir araya gelerek bayramlaştı. SP İzmit İlçe Başkanlığı binası ve önündeki bayramlaşmaya SP Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, SP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp, 2024 Yerel Seçimleri SP İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu başta olmak üzere pek çok isim katıldı. İlk önce SP İl Başkanı Halil Kayın ve bayramlaşmanın ev sahibi SP İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp ilçe binasında bayrama yönelik konuşmalarını yaparken daha sonra Abdurrahman Yüksel Caddesi’ne inildi ve partililer bayramlaştı. Sonrasında İzmit Belediye binası önüne geçildi ve günün anısına birlikte fotoğraf çektirildi.