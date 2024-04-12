Bayram günü pes dedirten olay! Camide önce sadaka kutusuna sonra imamın odasına dadandı

Adapazarı Tek Ahmet Birinci Camii’nde sabah saatlerinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda camiye giren bir kişi, yardım için para toplanılan sadaka kutusunu gizlice açmaya çalıştı. Şahıs, etrafını kontrol ettikten sonra caminin giriş bölümünde bulunan sadaka kutusunu çeşitli yöntemlerle açmaya çalıştı. Hırsızlık denemesi başarısızlıkla sonuçlanan şahıs bu sefer sadaka kutusunu devirmeyi denedi. sadaka kutusunu devirmeye çalışan şahıs daha sonrasında Tek Ahmet Birinci Camii imamının odasına da kapıya tekme atarak girdi ve içeride anahtar aradı. Alınan bilgilere göre, hırsızlık girişiminde bulunan şahsın anahtarı arama çabası başarısız olunca imamın masasının üzerinde bulunan 50 TL’yi alıp camiden uzaklaştı.

Kaynak: Haber Merkezi