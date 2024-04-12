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Kocaeli’de kanlı takip! Önce tartıştılar, sonra kilometrelerce takip edip bıçakladılar

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Körfez’de yaşanan olayda, iki kardeşle tartışan şahıslar tartışmanın ardından takip ettikleri kardeşleri bıçakladı.

Kocaeli’de kanlı takip! Önce tartıştılar, sonra kilometrelerce takip edip bıçakladılar mask
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Körfez İlimtepe’de yaşanan olayda iki kardeş U.Ş ve E.Ş iki kişi ile tartışma yaşadıktan sonra araçlarıyla yola çıktı. Fakat tartışma yaşadıkları şahıslarda, iki kardeşi araçlarıyla takip edip yaklaşık 10 kilometre sonra önlerini kesti. Burada yaşanan tartışmanın ardından ise şahıslar, iki kardeşi bıçaklayarak yaraladı. Daha sonrasıdna olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşleri Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, jandarma kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

# çalışma, Derince, Körfez

12 Nis 2024 - 10:18 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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