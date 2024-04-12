Mustafa Gürsel: Rakibin konumuna bakmıyoruz

“GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI”

Teknik Direktör Mustafa Gürsel açıklamasında, “Tüm İslam aleminin ve Kocaelispor camiasının Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bayramlaşmamızı yaptık. Birlikte olursan bayramlar güzel. Geldiğimiz günden beri düşüncemiz oyunumuzu geliştirme ve takımımızı yukarı çekme yönündeydi. Bizi sevindiren taraf oyun gücümüzün gelişmesi. Kazanamadığımız maçlarda da konuşuyorduk. Bu takımın bir galibiyete ihtiyacı vardı. Göztepe maçı ile bunu başardık. Rakibimiz Giresun. Konumuna bakmıyoruz. Her maç önemli ve kazandığında sana 3 puan veriyorlar”

“TAVİZ VERMEDEN OYNAYACAĞIZ”

Gürsel açıklamalarının son kısmında ise, “Kısacası şu saatten sonra kimin ile oynadığın çok önemli değil. 3 puanın bir takıma ne kadar moral verdiğini hepimiz gördük. Giresun maçı da öyle bir maç. Rakipten ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Göztepe maçının önemi ile Giresun maçının önemi arasında bir fark yok. Ciddiyet ve disiplinden asla taviz vermeden, moral motivasyon ve oyun olarak daha da gelişerek 3 puan almak istediğimiz bir maça çıkacağız” ifadelerine yer verdi.