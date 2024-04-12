Bayram tatilinde onlarca ölü binlerce yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 48 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vatandaşlara "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" uyarılarını yineleyen Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

BİR GÜNDE 600'DEN FAZLA KAZA

Bayram tatilinin 6. günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde;

635 trafik kazası meydana geldi.

391 bin 472 araç denetlendi.

23 bin 8163 araca hız ve radar işlemi,

23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldı.

TOPLAM 6 BİN 184 YARALI

Bayram tatilinin ilk altı gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe)

3 bin 706 trafik kazası meydana geldi.

48 vatandaşımız hayatını kaybetti.

6 bin 184 vatandaşımız ise yaralandı.

Kaynak: Haber Merkezi