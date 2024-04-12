Yeni okul binasının birinci katında işlem tamam

Yapılan incelemeler sonucu Gölcük Kavaklı Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerindeki okul binası depreme karşı riskli yapı olduğu tespit edilen Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin okul binası yıkılmıştı. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen yıkımın ardından eski okul binası yerinde yeni okul binasının inşa süreci başladı. Yapılan çalışmalar sonucu yeni okul binasının temel bölümündeki çalışmalar geride kalmış ve kolonlar yükselmeye başlamıştı. Ramazan Bayramı öncesi 4 katlı olacak yeni binanın giriş katı da yükseldi. Aynı bölgede, okul binası yanında bir spor salonu inşa ediliyor. Spor salonunda temel çalışmaları geride kaldı, dolgu işlemi yapıldı ve kolonlar yükselmeye başladı.