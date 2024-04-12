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Barajlarımızdaki doluluk oranları nasıl?

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Kurak geçen kış aylarının ardından Kocaeli’deki barajların doluluk oranlarını mercek altına aldık. Son yıllarla kıyaslandığında barajlardaki doluluk seviyesi oldukça iyi seviyede. İşte Kocaeli'de son 5 yılda barajların doluluk oranlarındaki değişiklikler.

Muhammet Emin Can
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Kentte aktif olarak hizmet veren Yuvacık ve Namazgâh Barajları, sıcak geçmesi beklenen yaz mevsimi öncesi doluluk oranlarıyla vatandaşı rahatlatıyor. 12 Nisan itibariyle Başiskele’deki Yuvacık Barajı’nda 50 milyon 410 bin metreküp su tutuluyor, barajın doluluk oranı ise yüzde 99. Kandıra’daki Namazgâh Barajı’nda ise 12 Nisan itibariyle 17 milyon 110 bin metreküp su tutuluyor, doluluk oranı ise yüzde 76 olarak görülüyor. 2 barajın 2020, 2021, 2022, 2023 yılı Nisan-Mayıs dönemi doluluk oranlarına bakıldığında bugün ortaya çıkan doluluk oranlarından çok da farklı bir durum söz konusu değil.

 

YIL

YUVACIK BARAJI DOLULUK ORANI (%)

NAMAZGÂH BARAJI

DOLULUK ORANI (%)

2020

97

71

2021

98

76

2022

99

70

2023

99

71

2024

99

76

 

 

# hizmet

12 Nis 2024 - 11:50 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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