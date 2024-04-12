Barajlarımızdaki doluluk oranları nasıl?

Kentte aktif olarak hizmet veren Yuvacık ve Namazgâh Barajları, sıcak geçmesi beklenen yaz mevsimi öncesi doluluk oranlarıyla vatandaşı rahatlatıyor. 12 Nisan itibariyle Başiskele’deki Yuvacık Barajı’nda 50 milyon 410 bin metreküp su tutuluyor, barajın doluluk oranı ise yüzde 99. Kandıra’daki Namazgâh Barajı’nda ise 12 Nisan itibariyle 17 milyon 110 bin metreküp su tutuluyor, doluluk oranı ise yüzde 76 olarak görülüyor. 2 barajın 2020, 2021, 2022, 2023 yılı Nisan-Mayıs dönemi doluluk oranlarına bakıldığında bugün ortaya çıkan doluluk oranlarından çok da farklı bir durum söz konusu değil.
YIL
YUVACIK BARAJI DOLULUK ORANI (%)
NAMAZGÂH BARAJI
DOLULUK ORANI (%)
2020
97
71
2021
98
76
2022
99
70
2023
99
71
2024
99
76