Barajlarımızdaki doluluk oranları nasıl?

Kentte aktif olarak hizmet veren Yuvacık ve Namazgâh Barajları, sıcak geçmesi beklenen yaz mevsimi öncesi doluluk oranlarıyla vatandaşı rahatlatıyor. 12 Nisan itibariyle Başiskele’deki Yuvacık Barajı’nda 50 milyon 410 bin metreküp su tutuluyor, barajın doluluk oranı ise yüzde 99. Kandıra’daki Namazgâh Barajı’nda ise 12 Nisan itibariyle 17 milyon 110 bin metreküp su tutuluyor, doluluk oranı ise yüzde 76 olarak görülüyor. 2 barajın 2020, 2021, 2022, 2023 yılı Nisan-Mayıs dönemi doluluk oranlarına bakıldığında bugün ortaya çıkan doluluk oranlarından çok da farklı bir durum söz konusu değil.

YIL YUVACIK BARAJI DOLULUK ORANI (%) NAMAZGÂH BARAJI DOLULUK ORANI (%) 2020 97 71 2021 98 76 2022 99 70 2023 99 71 2024 99 76