Baçspor, MAP Kavaklı sınavında, şampiyonluğa çok yakın

ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN

Geçen hafta Kadıköyspor’u 4-0 yenerek 7’de 7 yapan, bir maçı eksiğiyle ikinci sıradaki Turgutspor’a 6 puan fark yapan İzmit Baçspor, 1.Küme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-Siyahlı ekip, yarın M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak maçta MAP Kavaklıspor’u yenmesi halinde çok önemli avantaj sağlayacak. 7 puanla Play-Off hattının biraz uzağında kalan MAP Kavaklıspor da bu maçı kazanması halinde yarışa ortak olacak.

2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU