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Baçspor, MAP Kavaklı sınavında, şampiyonluğa çok yakın

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2.Küme B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan, en yakın rakibine 6 puan fark yapan İzmit Baçspor, yarın MAP Kavaklıspor ile karşılaşacak. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaşma 17.00’de başlayacak.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Baçspor, MAP Kavaklı sınavında, şampiyonluğa çok yakın mask
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ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN

Geçen hafta Kadıköyspor’u 4-0 yenerek 7’de 7 yapan, bir maçı eksiğiyle ikinci sıradaki Turgutspor’a 6 puan fark yapan İzmit Baçspor, 1.Küme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-Siyahlı ekip, yarın M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak maçta MAP Kavaklıspor’u yenmesi halinde çok önemli avantaj sağlayacak. 7 puanla Play-Off hattının biraz uzağında kalan MAP Kavaklıspor da bu maçı kazanması halinde yarışa ortak olacak. 

2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Baçspor

7

7

0

0

28

9

21

2-Turgutspor

8

4

3

1

17

10

15

3-İlimtepe GB

7

3

2

2

17

12

11

4- Körfez İlçesi Birlik

8

3

2

3

25

20

11

5-Map Kavaklıspor

8

2

1

5

14

23

7

6-Kadıköyspor

8

2

0

6

10

22

6

7-Üçyoldoğuspor

8

2

0

6

18

29

6

# hafta, İzmit, Körfez

12 Nis 2024 - 11:54 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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