Baçspor, MAP Kavaklı sınavında, şampiyonluğa çok yakın

ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN
Geçen hafta Kadıköyspor’u 4-0 yenerek 7’de 7 yapan, bir maçı eksiğiyle ikinci sıradaki Turgutspor’a 6 puan fark yapan İzmit Baçspor, 1.Küme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeşil-Siyahlı ekip, yarın M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak maçta MAP Kavaklıspor’u yenmesi halinde çok önemli avantaj sağlayacak. 7 puanla Play-Off hattının biraz uzağında kalan MAP Kavaklıspor da bu maçı kazanması halinde yarışa ortak olacak.
2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
1-Baçspor
7
7
0
0
28
9
21
2-Turgutspor
8
4
3
1
17
10
15
3-İlimtepe GB
7
3
2
2
17
12
11
4- Körfez İlçesi Birlik
8
3
2
3
25
20
11
5-Map Kavaklıspor
8
2
1
5
14
23
7
6-Kadıköyspor
8
2
0
6
10
22
6
7-Üçyoldoğuspor
8
2
0
6
18
29
6