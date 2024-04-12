Turgutspor ile Körfez İlçe, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda

İKİ TAKIMDA SON MAÇINI KAZANDI

Kadrosunda çok tecrübeli isimleri bulunduran Turgutspor, lige çok iyi başlayamadı. Şampiyonluk yarışında Baçspor’un gerisinde kalan Kırmızı-Lacivertli ekip, son maçında MAP Kavaklıspor’u 4-2 yendi. 11 puanlı Körfez İlçesi Birikspor da Üçyoldoğuspor’a 7-2 üstünlük sağladı. Ligin ilk yarısında Körfez İlçesi Birlikspor ile Turgutspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Bu grupta Play-Off yarışı yapan İlimtepe GB ise Cephanelik Stadı’nda 19.00’da Üçyoldoğuspor’a konuk olacak. Bu karşılaşma da Play-Off yarışı yapan İlimtepe GB açısından çok büyük önem taşıyor.



2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU