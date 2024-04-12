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Turgutspor ile Körfez İlçe, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda

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2.Küme B Grubu’nda 9.haftanın en önemli maçlarından biri Turgutspor ile Körfez İlçesi Birlikspor arasında gerçekleşecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma yarın 19.00’da başlayacak.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Turgutspor ile Körfez İlçe, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda mask
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İKİ TAKIMDA SON MAÇINI KAZANDI

Kadrosunda çok tecrübeli isimleri bulunduran Turgutspor, lige çok iyi başlayamadı. Şampiyonluk yarışında Baçspor’un gerisinde kalan Kırmızı-Lacivertli ekip, son maçında MAP Kavaklıspor’u 4-2 yendi. 11 puanlı Körfez İlçesi Birikspor da Üçyoldoğuspor’a 7-2 üstünlük sağladı. Ligin ilk yarısında Körfez İlçesi Birlikspor ile Turgutspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Bu grupta Play-Off yarışı yapan İlimtepe GB ise Cephanelik Stadı’nda 19.00’da Üçyoldoğuspor’a konuk olacak. Bu karşılaşma da Play-Off yarışı yapan İlimtepe GB açısından çok büyük önem taşıyor. 

 


2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Baçspor

7

7

0

0

28

9

21

2-Turgutspor

8

4

3

1

17

10

15

3-İlimtepe GB

7

3

2

2

17

12

11

4-Körfez İlçesi Birlik

8

3

2

3

25

20

11

5-Map Kavaklıspor

8

2

1

5

14

23

7

6-Kadıköyspor

8

2

0

6

10

22

6

7-Üçyoldoğuspor

8

2

0

6

18

29

6

 

# Körfez

12 Nis 2024 - 11:55 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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