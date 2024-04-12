Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

2.Küme’de liderlik maçı Cephanelik Stadı’nda

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışında çok büyük çekişme var. Geçen hafta Yeşilovaspor’u 3-2 yenip liderliğe yükselen Maltaspor, 3 puan gerisindeki Derince GB ile kozlarını paylaşacak. Cephanelik Stadı’ndaki liderlik karşılaşması 17.00’de start alacak.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
2.Küme’de liderlik maçı Cephanelik Stadı’nda mask
2.Küme’de liderlik maçı Cephanelik Stadı’nda
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

MALTASPOR- DERİNCE GB

Bu sezon çekişmenin en çok yaşandığı 2.Küme A Grubu’nda Maltaspor, son maçında Yeşilovaspor’u yenerek liderliğe yükseldi. 18 puanla grubun zirvesinde bulunan Sarı-Siyahlı ekip, 3 puan gerisinde bulunan 15 puanlı Derince GB ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Derince’de oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti. Bu maçın skoru lig ikincisi 17 puanlı Yeşilovaspor’u da yakından ilgilendiriyor. Maltaspor-Derincespor maçı berabere bitmesi halinde Yeşilovaspor, Yenişehirspor’u yenerse yeniden liderlik koltuğuna oturacak. Yenişehirspor-Yeşilovaspor maçı ise Cephanelik Stadı’nda yarın 15.00’de başlayacak. 

 

2.Küme’de liderlik maçı Cephanelik Stadı’nda

 

 

 

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Maltaspor

8

5

3

0

24

9

18

2-Yeşilovaspor

8

5

2

1

18

9

17

3-Derince G.B

8

4

3

1

17

9

15

4-Ç. Plajyoluspor

7

4

0

3

14

14

12

5-Çamlıtepespor

8

3

2

3

21

12

11

6-Yenişehirspor

7

1

0

6

9

29

3

7-Çayırtepe Gençlik

8

0

0

8

5

26

0

 

 

 

# Derince

12 Nis 2024 - 12:59 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.060.686 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL