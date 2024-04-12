2.Küme’de liderlik maçı Cephanelik Stadı’nda

Bu sezon çekişmenin en çok yaşandığı 2.Küme A Grubu’nda Maltaspor, son maçında Yeşilovaspor’u yenerek liderliğe yükseldi. 18 puanla grubun zirvesinde bulunan Sarı-Siyahlı ekip, 3 puan gerisinde bulunan 15 puanlı Derince GB ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Derince’de oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti. Bu maçın skoru lig ikincisi 17 puanlı Yeşilovaspor’u da yakından ilgilendiriyor. Maltaspor-Derincespor maçı berabere bitmesi halinde Yeşilovaspor, Yenişehirspor’u yenerse yeniden liderlik koltuğuna oturacak. Yenişehirspor-Yeşilovaspor maçı ise Cephanelik Stadı’nda yarın 15.00’de başlayacak.

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU